بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن تمديد ساعات العمل في قسم تحصيل المسقفات اعتباراً من يوم غد السبت، بحيث يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساء وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الأول الحالي .

