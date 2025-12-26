الجمعة 2025-12-26 11:49 م

بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات

الجمعة، 26-12-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية السلط الكبرى عن تمديد ساعات العمل في قسم تحصيل المسقفات اعتباراً من يوم غد السبت، بحيث يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساء وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الأول الحالي .

وبينت البلدية، أن هذا التمديد جاء تسهيلاً على المواطنين لدفع ما يترتب عليهم من ضريبة المسقفات والاستفادة من إعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف والمسقفات التي أقرها مجلس الوزراء وتفادياً للغرامات التي ستتحقق مع بداية العام المقبل 2026.

 
 


