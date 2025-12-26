بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات

وبينت البلدية، أن هذا التمديد جاء تسهيلاً على المواطنين لدفع ما يترتب عليهم من ضريبة المسقفات والاستفادة من إعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف والمسقفات التي أقرها مجلس الوزراء وتفادياً للغرامات التي ستتحقق مع بداية العام المقبل 2026.
