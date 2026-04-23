الخميس 2026-04-23 07:34 م

بلدية السلط تبحث تنظيم إعادة أوضاع حفريات البنية التحتية

الخميس، 23-04-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري-   بحثت بلدية السلط الكبرى مع نقابة مقاولين الإنشاءات الأردنيين في محافظة البلقاء، وضع أطر تنظيمية لعمليات إعادة أوضاع حفريات تمديدات البنية التحتية في مختلف شوارع المدينة والمناطق التابعة لها لضمان مواءمتها للمواصفات الفنية والجمالية لمدينة السلط.

وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة، أن الحفاظ على سلامة المواطنين وتجويد البنية التحتية هو الغاية الأسمى التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال هذا التعاون الوثيق، لافتاً إلى أن البلدية لن تتهاون في تطبيق المعايير التي تضمن حق المواطن في طرق آمنة ومنظمة. 

 
 


