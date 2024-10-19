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بلدية السلط تبدأ بتنفيذ مشروع تعديل مثلث الاعوج

بلدية السلط
بلدية السلط
السبت، 19-10-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت بلدية السلط الكبرى، اليوم السبت، بتنفيذ مشروع تعديل مثلث "الأعوج"، الذي كان لسنوات طويلة مصدر قلق للمواطنين نظراً لتصميمه الخاطئ الذي تسبب بالعديد من الحوادث المرورية.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري إن مديرية الخدمات الهندسية في البلدية، أجرت دراسة معمقة للمنطقة، وتم إعداد تصاميم هندسية جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة لتعديل هذا المثلث، الذي يُعد من أبرز النقاط المرورية الحيوية في المدينة.


وأكد أن بلدية السلط الكبرى تعمل بكل جهدها لحل المشكلات التي ظلت عالقة لسنوات، مشيراً إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن مساعي البلدية المستمرة لتحسين السلامة المرورية والتسهيل على المواطنين.


وبين الحياري ان البلدية تدرس بعناية جميع النقاط المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث، وتسعى لحلها بشكل جذري، داعيا المواطنين لمنح كوادر البلدية الوقت والفرصة لإنجاز الأعمال المطلوبة.


ويعد هذا المشروع خطوة ضرورية لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في مدينة السلط، ما يعكس التزام البلدية بتحقيق أفضل الخدمات لسكانها.

 
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