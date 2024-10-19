بلدية السلط تبدأ بتنفيذ مشروع تعديل مثلث الاعوج

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري إن مديرية الخدمات الهندسية في البلدية، أجرت دراسة معمقة للمنطقة، وتم إعداد تصاميم هندسية جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة لتعديل هذا المثلث، الذي يُعد من أبرز النقاط المرورية الحيوية في المدينة.
وأكد أن بلدية السلط الكبرى تعمل بكل جهدها لحل المشكلات التي ظلت عالقة لسنوات، مشيراً إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن مساعي البلدية المستمرة لتحسين السلامة المرورية والتسهيل على المواطنين.
وبين الحياري ان البلدية تدرس بعناية جميع النقاط المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث، وتسعى لحلها بشكل جذري، داعيا المواطنين لمنح كوادر البلدية الوقت والفرصة لإنجاز الأعمال المطلوبة.
ويعد هذا المشروع خطوة ضرورية لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في مدينة السلط، ما يعكس التزام البلدية بتحقيق أفضل الخدمات لسكانها.
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