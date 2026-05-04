بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي

ودعت البلدية، في بيان، أصحاب المواشي والقائمين على حظائر البيع إلى الالتزام بالمواقع المحددة، حفاظاً على السلامة العامة والنظافة والمظهر الجمالي للمدخل الرئيسي لمدينة السلط، ولا سيما شارع السرو.
وأكدت البلدية أنها لن تسمح بإقامة أي حظائر للأضاحي على شارع السرو، داعية التجار إلى الالتزام بالمواقع المخصصة، تطبيقاً لشروط الصحة والسلامة العامة.
وحذرت من إزالة أي مخالفات لهذا القرار وفق الأصول القانونية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة العامة.
