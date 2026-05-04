بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي

الوكيل الإخباري- حددت بلدية السلط الكبرى موقعين لبيع الأضاحي، الأول عند إشارة عين الباشا باتجاه المنطقة، والثاني في منطقة السرو مقابل قسم ترخيص السواقين والمركبات.

ودعت البلدية، في بيان، أصحاب المواشي والقائمين على حظائر البيع إلى الالتزام بالمواقع المحددة، حفاظاً على السلامة العامة والنظافة والمظهر الجمالي للمدخل الرئيسي لمدينة السلط، ولا سيما شارع السرو.



وأكدت البلدية أنها لن تسمح بإقامة أي حظائر للأضاحي على شارع السرو، داعية التجار إلى الالتزام بالمواقع المخصصة، تطبيقاً لشروط الصحة والسلامة العامة.