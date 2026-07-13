بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

02:08 م

الوكيل الإخباري- دشنت بلدية السلط الكبرى وحدة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة، بحضور محافظ البلقاء فيصل المساعيد، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني. اضافة اعلان





وبحسب بيان للبلدية، يأتي استحداث الوحدة في إطار تعزيز التحول الرقمي ومواكبة التطورات التقنية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024-2028)، وتحت مظلة المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية.



وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة أن إطلاق الوحدة يمثل خطوة ريادية تهدف إلى نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع.



من جهته، شدد محافظ البلقاء فيصل المساعيد على أهمية حماية البيانات ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، فيما أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني أن إنشاء الوحدة يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبلديات لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتطوير برامجها في مجالات الذكاء الاصطناعي.



وقدمت الدكتورة رشا الفواعير إيجازًا حول أهداف الوحدة، موضحة أنها تستهدف حماية الأصول الرقمية وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.





