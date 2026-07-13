الإثنين 2026-07-13 02:39 م

بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

بلدية السلط
بلدية السلط
 
الإثنين، 13-07-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   دشنت بلدية السلط الكبرى وحدة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة، بحضور محافظ البلقاء فيصل المساعيد، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني.اضافة اعلان


وبحسب بيان للبلدية، يأتي استحداث الوحدة في إطار تعزيز التحول الرقمي ومواكبة التطورات التقنية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024-2028)، وتحت مظلة المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية.

وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة أن إطلاق الوحدة يمثل خطوة ريادية تهدف إلى نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع.

من جهته، شدد محافظ البلقاء فيصل المساعيد على أهمية حماية البيانات ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، فيما أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني أن إنشاء الوحدة يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبلديات لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتطوير برامجها في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت الدكتورة رشا الفواعير إيجازًا حول أهداف الوحدة، موضحة أنها تستهدف حماية الأصول الرقمية وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مطار صنعاء الدولي

عربي ودولي قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يأمر بالتحقيق في "تسريب مزعوم" حول "زئير الأسد"

شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

أخبار الشركات شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

بلدية السلط

أخبار محلية بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

بشث

فن ومشاهير هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

يسب

المرأة والجمال زراعة الحواجب.. تقنية تجميلية تمنحك مظهراً طبيعياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 