بلدية السلط تعلن طرح عطاءات لتأهيل وصيانة طرق بقيمة 800 ألف دينار

الخميس، 09-04-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن طرح مجموعة من عطاءات التعبيد وفتح الطرق وتصويب أوضاع البنية التحتية في مختلف شوارع مدينة السلط ومناطقها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دينار.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم ميداني شامل أجرته الكوادر الفنية في مديرية الخدمات الهندسية لحصر الشوارع التي تضررت بنيتها التحتية بفعل الظروف الجوية والمنخفضات التي أثرت على المملكة أخيراً، بالإضافة إلى تحديد الطرق التي تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة التأهيل والفتح بما يضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.


وبينت البلدية أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التنفيذ الميداني خلال فترة وجيزة، حيث اعتمدت البلدية خطة عمل مؤسسية ترتبط بجدول زمني محدد لضمان سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.


وتهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مع التركيز على استدامة البنية التحتية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المدينة.


وأكدت البلدية سعيها من خلال هذه العطاءات إلى تكريس منهجية العمل المشترك مع المؤسسات المعنية والاستجابة الفعالة لملاحظات المواطنين بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والجمالي لمدينة السلط ومناطقها كافة.

 
 


القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






