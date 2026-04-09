بلدية السلط تعلن طرح عطاءات لتأهيل وصيانة طرق بقيمة 800 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن طرح مجموعة من عطاءات التعبيد وفتح الطرق وتصويب أوضاع البنية التحتية في مختلف شوارع مدينة السلط ومناطقها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دينار.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم ميداني شامل أجرته الكوادر الفنية في مديرية الخدمات الهندسية لحصر الشوارع التي تضررت بنيتها التحتية بفعل الظروف الجوية والمنخفضات التي أثرت على المملكة أخيراً، بالإضافة إلى تحديد الطرق التي تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة التأهيل والفتح بما يضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.



وبينت البلدية أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التنفيذ الميداني خلال فترة وجيزة، حيث اعتمدت البلدية خطة عمل مؤسسية ترتبط بجدول زمني محدد لضمان سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.



وتهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مع التركيز على استدامة البنية التحتية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المدينة.