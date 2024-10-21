بلدية السلط تفتتح معرض المنتجات الزراعية الموسمية

ويهدف المعرض الذي ينظم بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعية فرع البلقاء ويستمر يومين، إلى دعم المزارعين والشباب وسيدات المجتمع من خلال عرض المنتجات الريفية المميزة لمحافظة البلقاء، بما فيها المنتجات الزراعية الموسمية التي لا تباع بشكل مباشر في الأسواق وبأسعار تنافسية.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، الذي افتتح المعرض، إن البلدية ملتزمة بدعم الشباب والسيدات لإقامة مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن التسهيلات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة تقدم من قبل البلدية، لافتا إلى أن البلدية خصصت يوما كاملا في ساحة عقبة بن نافع مع توفير المستلزمات والدعم اللوجستي لعرض المنتجات وتسويقها للراغبين بعرض منتجاتهم.
بدوره، قال رئيس فرع النقابة في البلقاء المهندس أسامة الحياري، إن النقابة نظمت عدة معارض مشابهة في السابق، ضمن جهودها لدعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد المحلي ومساعدة المزارعين في عرض منتجاتهم للمستهلكين بشكل مباشر.
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