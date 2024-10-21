بلدية السلط تفتتح معرض المنتجات الزراعية الموسمية

الوكيل الإخباري- افتتحت بلدية السلط الكبرى، اليوم الاثنين، معرض المنتجات الزراعية الموسمية والمنتجات البيتية لسيدات المجتمع المحلي في ساحة عقبة بن نافع وسط المدينة.

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ويهدف المعرض الذي ينظم بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعية فرع البلقاء ويستمر يومين، إلى دعم المزارعين والشباب وسيدات المجتمع من خلال عرض المنتجات الريفية المميزة لمحافظة البلقاء، بما فيها المنتجات الزراعية الموسمية التي لا تباع بشكل مباشر في الأسواق وبأسعار تنافسية.



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، الذي افتتح المعرض، إن البلدية ملتزمة بدعم الشباب والسيدات لإقامة مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن التسهيلات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة تقدم من قبل البلدية، لافتا إلى أن البلدية خصصت يوما كاملا في ساحة عقبة بن نافع مع توفير المستلزمات والدعم اللوجستي لعرض المنتجات وتسويقها للراغبين بعرض منتجاتهم.