بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي بطاينه، الثلاثاء، فوز مدينة السلط بالجائزة النهائية في التحدي العالمي لعمداء المدن 2025–2026 الذي تنظمه مؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية في نيويورك بقيمة مليون دولار أميركي، إضافة إلى دعم فني وتمويلي يمتد لعامين لتنفيذ المشروع الذي تقدمت به البلدية.

وجاء فوز بلدية السلط بعد منافسة واسعة مع أكثر من 630 مدينة حول العالم في المرحلة الأولى، إذ تأهلت إلى المرحلة النهائية ضمن أفضل 50 مدينة مشاركة إلى جانب مدن عالمية كبرى مثل بوسطن وبرشلونة وسان فرانسيسكو وسيؤول وكييف، قبل أن تُختار ضمن 24 مدينة فائزة على مستوى العالم تميّزت بقدرتها على تطوير حلول عملية تعزّز الخدمات الأساسية وتدعم التنمية المحلية بما يضمن تحويل الفكرة إلى نموذج عملي قابل للتطبيق وتحقيق أثر تنموي مستدام في المدينة.



وأكد البطاينه أن هذا الفوز يشكّل إنجازًا وطنيًا يعكس قدرة البلديات الأردنية على المنافسة عالميًا وتقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على ترجمة المشروع إلى خطوات تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الشركاء والخبراء الدوليين.



من جانبه أشاد وزير الإدارة المحلية وليد المصري بدور فريق العمل في بلدية السلط الكبرى في هذا الإنجاز والتميز على المستوى العالمي، قائلا إن "هذا يسجل لبلدية السلط الكبرى المتميزة دائما وتستحق الدعم لتحقيق تنمية مستدامة وخدمة نوعية في العمل البلدي الذي نسعى إلى أن يخرج من إطار الخدمة المتعارف عليها إلى نموذج لبناء المجتمع المحلي وتنميته واستثمار الطاقات الشبابية".



وأعرب المصري عن أمله بأن تكون تجربة بلدية السلط نموذجاً لباقي بلديات المملكة في التميز والمنافسة على الجوائز العالمية وتحقيق إنجازات نوعية تعزز حضور المدن الأردنية على المستوى الدولي.



من جانبها قالت مديرة وحدة مشاريع التطوير، ورئيسة فريق إعداد ملف المشاركة غيداء الخرابشة إنّ هذا الإنجاز جاء نتيجة مسار عمل مؤسسي مكثف وتطوير دقيق لفكرة المشروع وفق أفضل المعايير الدولية، مضيفة أن المشروع يقوم على تطوير منظومة متكاملة للحفاظ على التراث المعماري والثقافي في مدينة السلط وتوظيفه كقطاع منتج يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.



وبيّنت أنه بناءً على تطوير هذه المنظومة سيسهم المشروع في تأسيس أول مركز متخصص في مجال ترميم الأبنية التراثية إلى جانب بناء شبكة تعاون وطنية ودولية تدعم قطاع التراث وتضمن استدامته بما يعزّز مكانة السلط كمدينة رائدة في صون الموروث العمراني وتوظيفه تنمويًا.



وقال مؤسس مؤسسة بلومبيرغ الخيرية وشركة بلومبيرغ إل.بي، وعمدة مدينة نيويورك لثلاث فترات مايكل بلومبيرغ "إن أكثر البلديات فعالية هي تلك التي تتحلى بالجرأة والإبداع والمبادرة في حل المشكلات وتلبية احتياجات السكان، وقد أطلقنا تحدي عمداء المدن لمساعدة المزيد من المدن على النجاح ونتطلع إلى دعم الفائزين الأربعة والعشرين هذا العام في تنفيذ مشاريعهم المبتكرة ونأمل أن تنتقل أفكارهم إلى مدن أخرى حول العالم."