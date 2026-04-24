بلدية السلط تنفذ حملة بيئية للحفاظ على نظافة أماكن التنزه

الوكيل الإخباري- نفّذت كوادر بلدية السلط الكبرى، اليوم الجمعة، حملة بيئية واسعة، شملت توزيع أكياس نفايات مجانية على المتنزهين في مواقع التنزّه الرئيسية، خصوصًا في منطقة جلعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحفاظ على النظافة العامة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة الذي شارك كوادر البلدية في الحملة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية لرفع مستوى الوعي البيئي لا سيما مع تزايد أعداد الزوار خلال فترات التنزّه.



ولاقت الحملة تفاعلاً إيجابياً واستحساناً واسعاً من المواطنين الذين أشادوا بدور البلدية في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.