بلدية السلط تنفذ حملة بيئية للحفاظ على نظافة أماكن التنزه

وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة الذي شارك كوادر البلدية في الحملة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية لرفع مستوى الوعي البيئي لا سيما مع تزايد أعداد الزوار خلال فترات التنزّه.
ولاقت الحملة تفاعلاً إيجابياً واستحساناً واسعاً من المواطنين الذين أشادوا بدور البلدية في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.
ودعت البلدية المواطنين إلى وضع النفايات في الأماكن المخصصة للنفايات والحاويات التي وفرتها البلدية بأعداد كبيره في منطقة جلعد ومناطق التنزه.
