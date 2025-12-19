بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، سعي البلدية لاستغلال جميع الأراضي والمباني المملوكة لها واستثمارها من خلال إقامة مشاريع استثمارية ما يوفر فرص عمل لأبناء مدينة السلط والمناطق المجاورة.

وقال البطاينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت على تجهيز مبنى البلدية السابق لاستخدامه كمركز لتدريب الشباب بالمجان على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، حيث بلغت تكلفة إنشاء هذا المركز نحو 100 ألف دينار وسيبدأ باستقبال المتدربين بداية العام المقبل.