الجمعة 2025-12-19 02:12 م

بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها

الجمعة، 19-12-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، سعي البلدية لاستغلال جميع الأراضي والمباني المملوكة لها واستثمارها من خلال إقامة مشاريع استثمارية ما يوفر فرص عمل لأبناء مدينة السلط والمناطق المجاورة.

وقال البطاينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت على تجهيز مبنى البلدية السابق لاستخدامه كمركز لتدريب الشباب بالمجان على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، حيث بلغت تكلفة إنشاء هذا المركز نحو 100 ألف دينار وسيبدأ باستقبال المتدربين بداية العام المقبل.


وأضاف، أن من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها بداية العام المقبل هو مشروع مواقف سيارات طابقية مجانية بجانب مبنى البلدية، مؤكداً أن هذا المشروع الذي يوفر 170موقفاً وتقدر كلفته بنحو 400 ألف دينار، يُعد أحد الحلول الجوهرية المقترحة للمساهمة في حل الأزمات المرورية المزمنة في قلب مدينة السلط، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم الحركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.

 
 


