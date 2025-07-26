بلدية السلط و "تنظيم النقل" تبحثان تطوير الخدمات في المدينة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، سبل تعزيز التعاون في تطوير خدمات النقل العام وتنظيمها في السلط، مع التركيز على مشاريع حيوية تخدم المواطن وتتناسب مع مكانة المدينة التراثية الفريدة.

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وناقش الجانبان مشروع النقل المنتظم بين مراكز المحافظات وعمان، وسبل الإسهام في تحسين هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين مدن المملكة، ورفع كفاءة خدمات النقل، بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والاجتماعية.



كما بحثا تطوير مجمع النقل العام في السلط، وخطط تصميمه وتحديث وظائفه بما يتناسب مع الطابع المعماري للمدينة، ويحافظ على هويتها البصرية والثقافية، مع توفير خدمات نقل عصرية.



وأكد البطاينة التزام البلدية بالعمل الدؤوب وتعزيز أوجه التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لإنجاح المشاريع التنموية، خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أهمية تطوير مجمع النقل العام في السلط ليكون متناغما مع الإرث الحضاري للمدينة.



من جانبه، أكد الخرابشة دعم الهيئة لمشاريع بلدية السلط التنموية لحل تحديات النقل، مشيرا إلى الاتفاق على آليات تعاون فعالة بين الجانبين، تشمل إجراء دراسة تقييمية شاملة لواقع خدمات النقل في المدينة وضواحيها.