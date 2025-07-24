بلدية الشعلة في لواء بني كنانة تنفذ عدداً من المشاريع الخدمية

وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة، إن كوادر البلدية بدأت بتنفيذ حملة نظافة شاملة اشتملت على إزالة الأنقاض والأتربة والأعشاب من الساحات والأرصفة العامة والأحياء السكنية، حيث ستشمل هذه الحملة جميع المناطق التابعة للبلدية.
وأضاف الخزاعلة، أنه قد تمت المباشرة بأعمال صيانة وحدات الإنارة وتركيب وحدات إنارة جديدة ضمن خطه شاملة لتعزيز إنارة الشوارع في المنطقة.
كما تمت المباشرة بحملات الرش بالرذاذ للبعوض والحشرات، وحملة رش بالتضبيب لجميع مناطق البلدية، إضافة الى إحالة عطاء لشراء مادة "البيس كورس"، وذلك تمهيداً لاستخدامها في عمليات إصلاح جميع شوارع مناطق البلدية.
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