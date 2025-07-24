بلدية الشعلة في لواء بني كنانة تنفذ عدداً من المشاريع الخدمية

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة أخيراً، عددا من المشاريع الخدمية والتي طالت جميع المناطق التابعة للبلدية.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة، إن كوادر البلدية بدأت بتنفيذ حملة نظافة شاملة اشتملت على إزالة الأنقاض والأتربة والأعشاب من الساحات والأرصفة العامة والأحياء السكنية، حيث ستشمل هذه الحملة جميع المناطق التابعة للبلدية.



وأضاف الخزاعلة، أنه قد تمت المباشرة بأعمال صيانة وحدات الإنارة وتركيب وحدات إنارة جديدة ضمن خطه شاملة لتعزيز إنارة الشوارع في المنطقة.