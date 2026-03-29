بلدية الشونة الوسطى تكثف جهودها في العمل الميداني خلال المنخفض الحالي

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.
الوكيل الإخباري-    كثفت بلدية الشونة الوسطى أعمالها الميدانية في مختلف مناطقها، من خلال تنفيذ حملات عاجلة لتنظيف العبارات ومجاري الأودية، بهدف ضمان انسياب مياه الأمطار والحد من تشكّل التجمعات المائية، لا سيما في بعض المحاور الرئيسية الحيوية ومن ضمنها شارع الأربعين ظل تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي الحالي.

وشملت الأعمال إزالة الأتربة والمخلفات والعوائق التي تعيق تصريف المياه، إلى جانب فتح العبارات المغلقة والتعامل الفوري مع المواقع التي شهدت بطئاً في الجريان، باستخدام الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

 
 


