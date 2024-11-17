"بلدية الطفيلة الكبرى" تستكمل إعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية

الوكيل الإخباري- استكملت بلدية الطفيلة الكبرى حزمة مشروعات لإعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرق الداخلية المتصدعة التي لم تطالها أعمال التعبيد منذ عدة سنوات بكلفة 200 ألف دينار بدعم من موازنة مجلس محافظة الطفيلة.

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وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إن الطرق الداخلية التي تم إعادة تأهيلها بالخلطات الساخنة من خلال مقاولين محليين تعتبر من الطرق التي تم إدراجها ضمن عطاءات العام الحالي، كونها تعاني من التصدعات والحفر والمطبات .