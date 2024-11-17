"بلدية الطفيلة الكبرى" تستكمل إعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية

وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إن الطرق الداخلية التي تم إعادة تأهيلها بالخلطات الساخنة من خلال مقاولين محليين تعتبر من الطرق التي تم إدراجها ضمن عطاءات العام الحالي، كونها تعاني من التصدعات والحفر والمطبات .
ولفت العدينات، الى أن الطرق التي تم تعبيدها تعتبر طرقا حيوية وتخدم تجمعات سكانية أبرزها طريق المؤسسة العسكرية باتجاه محطة الكهرباء في منطقة ازحيقة وشبكة الطرق المحاذية لمدرسة عمار بن ياسر للبنين في المنصورة وشارع مدرسة المئوية في منطقة البرنيس، وطريق المطينة باتجاه منطقة ربعة.
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