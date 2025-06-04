بلدية الطفيلة تخصص موقعًا موحدًا لبيع الأضاحي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، أن اللجان الصحية خصصت موقعا موحدا لبيع الأضاحي في ساحة المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة، مقابل مسلخ المواشي، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية والبيئية للحد من المخالفات في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية.

اضافة اعلان



وأشار العدينات، إلى أن البلدية أعدت برنامجا للجولات الرقابية والتفتيشية على الموقع المخصص للبيع، مؤكدا ضرورة التزام أصحاب المواشي بالمحافظة على نظافة المكان، وعدم إجراء الذبح على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.



وشدد على ضرورة التزام تجار المواشي بالحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة في الموقع، مشيرا إلى التعميم على تجار المواشي وأصحاب الملاحم بعدم إقامة حظائر لبيع الأضاحي داخل الطفيلة ووسطها التجاري، مع توجيه خطابات للجان الصحية لمتابعة هذه التعليمات وتكثيف عملها.



وأوضح أن انتشار هذه الحظائر في الوسط التجاري خلال السنوات الماضية تسبب في مكاره صحية بسبب مخلفات الذبح وعدم الالتزام بالمواقع المحددة.