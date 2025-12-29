الإثنين 2025-12-29 06:11 م

بلدية الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الإثنين، 29-12-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-    رفعت بلدية الطفيلة الكبرى جاهزيتها للتعامل مع تبعات الظروف الجوية السائدة، فيما واصلت فرق العمليات والطوارئ أعمالها الميدانية للتعامل مع تبعات الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المحافظة خلال الساعات الماضية.

وبين رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريميين، أن الكوادر المختصة نفذت سلسلة من التدخلات الميدانية، شملت إزالة الانهيارات الترابية والصخرية، وفتح الطرق المتأثرة، إلى جانب معالجة تجمعات مياه الأمطار وانسداد مصارفها في عدد من المناطق وأمام منازل المواطنين.


وأشار إلى أن فرق البلدية تعمل بتنسيق مستمر بين الميدان وغرفة العمليات الرئيسية في دار المحافظة، وإدارات المناطق، لمتابعة البلاغات الواردة أولًا بأول، وتوجيه الآليات والكوادر وفق الأولويات، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية والخدمات الأساسية.

 
 


