بلدية الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

وبين رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريميين، أن الكوادر المختصة نفذت سلسلة من التدخلات الميدانية، شملت إزالة الانهيارات الترابية والصخرية، وفتح الطرق المتأثرة، إلى جانب معالجة تجمعات مياه الأمطار وانسداد مصارفها في عدد من المناطق وأمام منازل المواطنين.
وأشار إلى أن فرق البلدية تعمل بتنسيق مستمر بين الميدان وغرفة العمليات الرئيسية في دار المحافظة، وإدارات المناطق، لمتابعة البلاغات الواردة أولًا بأول، وتوجيه الآليات والكوادر وفق الأولويات، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية والخدمات الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة اليرموك يحولون مواهبهم لمشاريع إنتاجية في "بازار أثر"
-
متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة
-
هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي
-
اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي
-
العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية
-
وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب
-
العيسوي: الملك يقود مسارات تحديث شاملة تهدف لتقوية الدولة وتحسين حياة المواطن
-
"الأمانة" تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع