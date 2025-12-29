بلدية الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- رفعت بلدية الطفيلة الكبرى جاهزيتها للتعامل مع تبعات الظروف الجوية السائدة، فيما واصلت فرق العمليات والطوارئ أعمالها الميدانية للتعامل مع تبعات الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المحافظة خلال الساعات الماضية.

وبين رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريميين، أن الكوادر المختصة نفذت سلسلة من التدخلات الميدانية، شملت إزالة الانهيارات الترابية والصخرية، وفتح الطرق المتأثرة، إلى جانب معالجة تجمعات مياه الأمطار وانسداد مصارفها في عدد من المناطق وأمام منازل المواطنين.