بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية الطفيلة الكبرى اليوم الأربعاء، كميات من الصخور والأتربة والطمم التي تراكمت على طريق قمر الرابط بين منطقة العيص ومدينة الطفيلة، جراء الانجرافات التي سببتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس.

وعملت الفرق الميدانية على إعادة تأهيل الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل استمرار الهطول المطري.



كما أغلقت البلدية طريق المنصورة – شارع فلسطين (السيل) حتى إشعار آخر، لبدء تنفيذ أعمال تهدف إلى إيجاد حلول فنية لاستيعاب كميات الأمطار في تلك المنطقة، حفاظا على سلامة المواطنين.



وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الخصبة، إن طواقم البلدية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع حادث انزلاق مركبة على طريق قمر، جرى سحبها بعد تعرض الطريق لانجرافات وتراكم الحجارة والحصى.



وأوضح أن غرفة الطوارئ بالتعاون مع مديري المناطق وفرق الصيانة، تابعت تدفق مياه الأمطار في العبارات الأنبوبية والصندوقية، وعملت على تنظيفها من الأتربة والطمي وأغصان الأشجار لضمان انسيابية المياه ومنع تشكل تجمعات مائية خطرة.



وأضاف إن كوادر البلدية تفقدت المعدات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، بما في ذلك ماتورات الشفط وآليات الحفر، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ محتمل.