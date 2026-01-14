بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر

وعملت الفرق الميدانية على إعادة تأهيل الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل استمرار الهطول المطري.
كما أغلقت البلدية طريق المنصورة – شارع فلسطين (السيل) حتى إشعار آخر، لبدء تنفيذ أعمال تهدف إلى إيجاد حلول فنية لاستيعاب كميات الأمطار في تلك المنطقة، حفاظا على سلامة المواطنين.
وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الخصبة، إن طواقم البلدية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع حادث انزلاق مركبة على طريق قمر، جرى سحبها بعد تعرض الطريق لانجرافات وتراكم الحجارة والحصى.
وأوضح أن غرفة الطوارئ بالتعاون مع مديري المناطق وفرق الصيانة، تابعت تدفق مياه الأمطار في العبارات الأنبوبية والصندوقية، وعملت على تنظيفها من الأتربة والطمي وأغصان الأشجار لضمان انسيابية المياه ومنع تشكل تجمعات مائية خطرة.
وأضاف إن كوادر البلدية تفقدت المعدات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، بما في ذلك ماتورات الشفط وآليات الحفر، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ محتمل.
وبين أنه جرى التواصل مع مربي الثروة الحيوانية من المزارعين لإبعادهم عن مجاري الأودية، حفاظا على سلامتهم وسلامة مواشيهم، كما تم الإيعاز إلى قسم الحركة في البلدية بتفقد جميع الآليات الإدارية والإنشائية والتأكد من جاهزيتها ضمن خطة الطوارئ المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة
-
رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين
-
كنعان: إسرائيل في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية
-
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول
-
الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
مدير المعهد القضائي يبحث ووزير العدل السوري تعزيز التعاون المشترك
-
الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة