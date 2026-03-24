بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى إغلاق طريق المنصورة (السيل) أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المواطنين من سكان منطقتي المنصورة وعيمة، إثر تعرض الطريق لانجرافات ومداهمة السيول خلال الأيام الماضية.

