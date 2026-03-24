الثلاثاء 2026-03-24 08:25 م

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة
بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة
 
الثلاثاء، 24-03-2026 07:08 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى إغلاق طريق المنصورة (السيل) أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المواطنين من سكان منطقتي المنصورة وعيمة، إثر تعرض الطريق لانجرافات ومداهمة السيول خلال الأيام الماضية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس البلدية الدكتور محمد الكريميين أن كوادر البلدية وآلياتها باشرت بإغلاق الطريق احترازيا، بعد تدفق مياه الأمطار على أجزاء منه وتعرضه لانجرافات وتراكم الحجارة والحصى والطمم، ما يشكل خطرا على المركبات ويزيد من احتمالية الانزلاق.

 
 


أحدث الأخبار

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز

عربي ودولي مسؤولة أممية: التعذيب أصبح "نهج دولة" في إسرائيل

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

أخبار محلية بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

مجلس حقوق الانسان الأممي

عربي ودولي جلسة لمجلس حقوق الانسان غداً بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ رئيس الوزراء السلوفيني بفوز حزبه في الانتخابات العامة



 






الأكثر مشاهدة