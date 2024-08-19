بلدية الطفيلة تنفذ حملة لإزالة اليافطات الانتخابية المخالفة

وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، اليوم الاثنين، إن الحملة نتج عنها إزالة 300 يافطة مخالفة، مشيرا إلى ان الحملة جاءت نتيجة لتزايد حجم المخالفات من قبل بعض المرشحين عبر تركيب "يافطات" في مواقع حيوية وتقاطعات مرورية وعلى لوحات إرشادية، ما أدى إلى حجب رؤية مستخدمي الطرق، وإعاقة الحياة العامة.
وبين أن التعليمات منعت وضع "اليافطات" بشكل يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، مشيرا إلى ان البلدية ستواصل حملتها لإزالة أي مخالفة لمظاهر الدعاية الانتخابية في المحافظة.
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