بلدية الطفيلة تواصل عملها لمعالجة آثار المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين الخصبة، مساء الجمعة، عددًا من المناطق الحيوية والبؤر الساخنة في مختلف المناطق التابعة للبلدية، واطّلع ميدانيًا على جهود الكوادر الفنية العاملة في معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تشهده محافظة الطفيلة. اضافة اعلان





وقال الدكتور الخصبة، إن كوادر البلدية، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، تواصل العمل على مدار الساعة لفتح الطرق المغلقة وإزالة الأتربة والطمم المتراكم، ومعالجة تجمعات المياه في المواقع التي تشهد خطورة على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن غرفة الطوارئ في البلدية تعمل بكامل طاقتها لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري.



وأضاف، أن البلدية سخّرت آلياتها وكوادرها الميدانية لضمان استدامة الحركة المرورية وسلامة المواطنين، خاصة في الأحياء والمناطق المنخفضة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها الميدانية لرصد أي مستجدات ناتجة عن الأحوال الجوية.



ودعا الخصبة المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية، وعدم إلقاء المخلفات في مجاري تصريف المياه، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو طوارئ عبر قنوات الاتصال المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الأضرار.



وأضاف، أن أوضاع الطرق داخل مدينة الطفيلة سالكة ولا تشهد أي عوائق مرورية تُذكر، رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، لافتًا إلى أن كوادر البلدية تواصل انتشارها الميداني لمراقبة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ.



