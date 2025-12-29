بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار

وقال رئيس لجنة البلدية ثابت الشريدة اليوم الاثنين، إن آليات وكوادر البلدية الميدانية عملت على شفط المياه في الشوارع وتسهيل حركة المرور خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية أجرت دراسة هندسية لطريق البترول في الحي الغربي من بلدة صما من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة تجمع مياه الأمطار على جسم الطريق.
وبين أن الدراسة أوصت بتركيب عبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يؤمل التوافق على تنفيذها مع الجهات المعنية باعتباره من الطرق النافذة.
وأكد الشريدة، مواصلة التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، وإدامة فتح عبارات وقنوات تصريف المياه في الطرق العامة وضمن الأحياء والتجمعات السكانية في مختلف مناطقها.
