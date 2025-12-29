بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر بلدية لواء الطيبة غربي إربد، مع تجمعات لمياه الأمطار ضمن منطقتي صما ومندح، والتي أعاقت حركة المشاة والمركبات.

وقال رئيس لجنة البلدية ثابت الشريدة اليوم الاثنين، إن آليات وكوادر البلدية الميدانية عملت على شفط المياه في الشوارع وتسهيل حركة المرور خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية أجرت دراسة هندسية لطريق البترول في الحي الغربي من بلدة صما من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة تجمع مياه الأمطار على جسم الطريق.



وبين أن الدراسة أوصت بتركيب عبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يؤمل التوافق على تنفيذها مع الجهات المعنية باعتباره من الطرق النافذة.