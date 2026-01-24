بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

وقال رئيس لجنة البلدية، ثابت الشريدة، إن كوادر البلدية تحركت بشكل فوري إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة.
وأكد أنه جرى الإيعاز بضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة ومتابعة معالجة الاختلالات الفنية بشكل عاجل، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشددا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية.
وأشار الشريدة، إلى أن البلدية مستمرة في متابعة الموقع، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخاطر قد تهدد السلامة العامة في مختلف مناطق لواء الطيبة .
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة
-
هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة
-
عاجل القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم
-
الجيش: التوجيه الملكي بإعادة هيكلة الجيش جاء في زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية
-
وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية
-
الأشغال تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك
-
التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات
-
التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا