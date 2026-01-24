بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

الوكيل الإخباري- عالجت كوادر بلدية الطيبة، غربي إربد، اليوم السبت، انهيار أتربة وقع في منطقة الوسط التجاري قرب دوار الثورة العربية في بلدة الطيبة.



وقال رئيس لجنة البلدية، ثابت الشريدة، إن كوادر البلدية تحركت بشكل فوري إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

وأكد أنه جرى الإيعاز بضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة ومتابعة معالجة الاختلالات الفنية بشكل عاجل، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشددا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية.