السبت 2026-01-24 05:25 م

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري
بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري
 
السبت، 24-01-2026 03:47 م

الوكيل الإخباري-    عالجت كوادر بلدية الطيبة، غربي إربد، اليوم السبت، انهيار أتربة وقع في منطقة الوسط التجاري قرب دوار الثورة العربية في بلدة الطيبة.

وقال رئيس لجنة البلدية، ثابت الشريدة، إن كوادر البلدية تحركت بشكل فوري إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

اضافة اعلان


وأكد أنه جرى الإيعاز بضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة ومتابعة معالجة الاختلالات الفنية بشكل عاجل، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشددا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية.


وأشار الشريدة، إلى أن البلدية مستمرة في متابعة الموقع، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخاطر قد تهدد السلامة العامة في مختلف مناطق لواء الطيبة .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

عربي ودولي "تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

العاصمة عمان في يوم ماطر

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

أخبار محلية بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

ؤؤؤؤؤؤؤ

فيديو منوع طفل يقضي وقتًا مع صديقته العنزة

ا

فيديو منوع فوائد مذهلة لتناول حبتين من الجوز قبل النوم

أحد التدريبات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية عاجل القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم



 






الأكثر مشاهدة