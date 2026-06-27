بلدية الطيبة تنفذ حملة بيئية في "دير السعنة"

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية لواء الطيبة غربي إربد اليوم السبت، حملة بيئية شاملة في بلدة دير السعنة، ضمن برنامجها المتواصل للحفاظ على النظافة العامة وتحسين الواقع البيئي، شملت إزالة الأنقاض ومخلفات النفايات والأعشاب الجافة من عدد من المواقع.

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