بلدية الطيبة تنفذ حملة بيئية في "دير السعنة"

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس ثابت الشريدة، لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إن البلدية تواصل تنفيذ حملات النظافة البيئية الدورية في مختلف مناطقها، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتعزيز المظهر الحضاري للبلدة.
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