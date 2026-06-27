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بلدية الطيبة تنفذ حملة بيئية في "دير السعنة"

بلدية الطيبة
بلدية الطيبة
 
السبت، 27-06-2026 05:50 م

الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر بلدية لواء الطيبة غربي إربد اليوم السبت، حملة بيئية شاملة في بلدة دير السعنة، ضمن برنامجها المتواصل للحفاظ على النظافة العامة وتحسين الواقع البيئي، شملت إزالة الأنقاض ومخلفات النفايات والأعشاب الجافة من عدد من المواقع.

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وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس ثابت الشريدة، لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إن البلدية تواصل تنفيذ حملات النظافة البيئية الدورية في مختلف مناطقها، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتعزيز المظهر الحضاري للبلدة.

 
 


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