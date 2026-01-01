الخميس 2026-01-01 07:15 م

بلدية الطيبة تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي

الخميس، 01-01-2026 06:55 م

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر الطوارئ في بلدية لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الخميس، أعمالها الميدانية في مختلف مناطقها للتعامل مع الهطول المطري المرافق للمنخفض الجوي.

وقال رئيس لجنة البلدية، ثابت الشريدة، إن طواقم البلدية تعمل على مراقبة كافة عبارات تصريف مياه الأمطار والقنوات المائية في الطرق الرئيسية والفرعية وضمن الأحياء والتجمعات السكانية لضمان عدم إغلاقها بفعل انجرافات الأتربة والسيول حفاظا على السلامة العامة.


وأشار الشريدة إلى أن البلدية عملت على انشاء حواجز ترابية على مداخل الطرق الفرعية في طريق الطيبة- مندح الرئيسي، لمنع مياه الأمطار والأتربة من التدفق على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، داعيًا المواطنين إلى التنبه لوجود تلك الحواجز على جانبي الطريق عند سلوكه بالمركبات، وإلى إبلاغ غرفة طوارئ البلدية عن أية مستجدات خلال الحالة الجوية السائدة.


وأكد الشريدة، ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتوخي الحيطة والحذر من قبل القاطنين بالقرب من تلك المواقع حفاظًا على السلامة العامة والممتلكات.

 
 


