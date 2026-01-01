بلدية الطيبة تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي

وقال رئيس لجنة البلدية، ثابت الشريدة، إن طواقم البلدية تعمل على مراقبة كافة عبارات تصريف مياه الأمطار والقنوات المائية في الطرق الرئيسية والفرعية وضمن الأحياء والتجمعات السكانية لضمان عدم إغلاقها بفعل انجرافات الأتربة والسيول حفاظا على السلامة العامة.
وأشار الشريدة إلى أن البلدية عملت على انشاء حواجز ترابية على مداخل الطرق الفرعية في طريق الطيبة- مندح الرئيسي، لمنع مياه الأمطار والأتربة من التدفق على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، داعيًا المواطنين إلى التنبه لوجود تلك الحواجز على جانبي الطريق عند سلوكه بالمركبات، وإلى إبلاغ غرفة طوارئ البلدية عن أية مستجدات خلال الحالة الجوية السائدة.
وأكد الشريدة، ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتوخي الحيطة والحذر من قبل القاطنين بالقرب من تلك المواقع حفاظًا على السلامة العامة والممتلكات.
-
أخبار متعلقة
-
موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية عام 2025
-
أمين عام وزارة الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للأحوال الجوية السائدة
-
بلدية بني عبيد: تركيب عبارات بديلة بين إشارتي ظفار ومخيم الحصن
-
الأشغال تؤكد استمرار جهودها في إسناد بلدة "العراق" بالكرك رغم حالات الاعتداء على كوادرها
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ 32 مشروعًا لتمكين المرأة الريفية في 2025
-
أستاذ جامعي ينشئ مصلى داخل جامعة اليرموك على نفقته الخاصة صدقةً جاريّة عن والديه
-
2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية
-
دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ