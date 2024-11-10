بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية الظليل، المحامي نضال العوضات، عن إطلاق خطة لاستقبال فصل الشتاء، لضمان انسيابية الحياة اليومية في وجه التقلبات الجوية القادمة.

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وبين العوضات، أن الخطة تتضمن حملات مكثفة لتنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات وشبكات تصريف المياه، لتغطية مناطق الظليل الحيوية.