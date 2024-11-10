بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

وبين العوضات، أن الخطة تتضمن حملات مكثفة لتنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات وشبكات تصريف المياه، لتغطية مناطق الظليل الحيوية.
وأضاف أن البلدية جهزت آليات متطورة لمواجهة الظروف الطارئة، فيما عملت على رفع جاهزية الكوادر المختصة وتزويد غرف الطوارئ بأحدث المعدات والمعلومات الضرورية لضمان التدخل السريع عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين
-
وفاة شاب بعيار ناري في الكرك
-
بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة
-
التعليم العالي: 67 ألف طلب للمنح والقروض الجامعية
-
بلدية إربد تباشر بإنشاء سوق للمنتجات الشعبية
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين
-
افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة