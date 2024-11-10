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بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 10:55 م

الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس بلدية الظليل، المحامي نضال العوضات، عن إطلاق خطة لاستقبال فصل الشتاء، لضمان انسيابية الحياة اليومية في وجه التقلبات الجوية القادمة.

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وبين العوضات، أن الخطة تتضمن حملات مكثفة لتنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات وشبكات تصريف المياه، لتغطية مناطق الظليل الحيوية.


وأضاف أن البلدية جهزت آليات متطورة لمواجهة الظروف الطارئة، فيما عملت على رفع جاهزية الكوادر المختصة وتزويد غرف الطوارئ بأحدث المعدات والمعلومات الضرورية لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

 
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