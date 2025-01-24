بلدية القويرة تحقق إيرادات مدورة تصل إلى 800 ألف دينار

الوكيل الإخباري - حققت بلدية القويرة لأول مرة في تاريخها إيرادات ذاتية زادت عن 700 ألف دينار لتصل الإيرادات المدورة للعام الحالي إلى 800 ألف دينار، نتيجة للجهود الحثيثة في متابعة مستحقات البلدية على الآخرين والتفاوض معهم على السداد بمرونة.

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وقال رئيس البلدية المهندس سميح أبو عامرية في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن البلدية التي تمتد من دبة حانوت وحتى منطقة الشاكرية في الديسة ومنطقة الراشدية جنوبا تجاه مدينة العقبة، بلدية مترامية الأطراف، الأمر الذي يثقل كاهل البلدية وموازنتها.



وأضاف، أنه وأمام ذلك كان لا بد من توزيع المخصصات المتوفرة بعدالة بين مناطق البلدية، وتمكنت البلدية وبدعم من مجلس المحافظة من إنشاء ثلاث قاعات متعددة الأغراض في مناطقها بكلفة 385 ألف دينار وطرح عطاء شوارع الراشدية بكلفة 325 ألف دينار وهو قيد التنفيذ، لافتا إلى أنه تم البدء بتنفيذ شوارع في منطقة الشهيبة وحوض الحسين بكلفة 420 ألف دينار، مثلما تم تركيب أربعة آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة في العام الماضي ورصد مخصصات لتركيب أربعة آلاف أخرى هذا العام.



وأشار إلى طبيعة المنطقة الجغرافية، وتدفق المياه والسيول من الجبال المجاورة في فصل الشتاء، ما استدعى تخصيص موارد مالية لمعالجة كافة الأضرار التي تحدث للممتلكات جراء ذلك، ويتم العمل بمحورين، الأول إنشاء السدود الترابية التي تحد من تدفق المياه نحو منازل المواطنين والثاني معالجة الأضرار الناتجة عن تدفقات السيول من الوديان والجبال المجاورة، وتم رصد مبلغ 560 ألف دينار هذا العام لمنطقة الشهيبة ومبلغ 400 ألف دينار لمنطقة الراشدية.



وحول التنظيم والمخططات التنظيمية للبلدية، أكد أبو عامرية أنه تم الرفع المساحي لكافة أراضي البلدية تمهيدا لعرض المخطط على مجلس التنظيم الأعلى الذي تمثله سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لافتا إلى اهتمام البلدية بحاجات المجتمع المحلي، حيث تم افتتاح بيت للتدريب الزراعي بالتعاون مع مركز تدريب مهني معان لتدريب المواطنين الراغبين في العمل الزراعي وتنمية مهاراتهم، مثلما تقوم البلدية بمساندة مدارس المنطقة في أعمال الصيانة والزراعة والري وإنشاء الحدائق، ودعم أنشطة الأندية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.