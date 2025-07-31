بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة

وقال رئيس لجنة البلدية، إن الحملة نُفذت بدعم وإسناد من مديرية الأمن العام، حيث تمت إزالة الأكشاك المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرًا إلى إزالة 3 أكشاك بشكل نهائي و3 أكشاك أخرى قيد الإزالة.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية