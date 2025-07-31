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بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة

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أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة المنتشرة على أطراف الشوارع، لما تسببه من خطر على الحركة المرورية وتشويه للمظهر العام.

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وقال رئيس لجنة البلدية، إن الحملة نُفذت بدعم وإسناد من مديرية الأمن العام، حيث تمت إزالة الأكشاك المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرًا إلى إزالة 3 أكشاك بشكل نهائي و3 أكشاك أخرى قيد الإزالة.

 
 
gnews

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