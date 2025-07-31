بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة المنتشرة على أطراف الشوارع، لما تسببه من خطر على الحركة المرورية وتشويه للمظهر العام.

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