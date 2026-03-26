الجمعة 2026-03-27 01:33 ص

بلدية الكرك تتابع ميدانيًا تداعيات الهطول المطري بمنطقة الشهابية

الخميس، 26-03-2026 11:49 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت كوادر غرفة العمليات والطوارئ في بلدية الكرك الكبرى، مساء اليوم الخميس، مع عدد من الملاحظات في منطقة الشهابية الواقعة شمالي محافظة الكرك، تزامنًا مع ازدياد كميات الهطول المطري، حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها بشكل فوري في الموقع.


وشملت الجهود سحب المياه من بعض المنازل المتأثرة، وفتح قنوات تصريف مياه جديدة، إضافة إلى إعادة فتح العبارات وإنشاء سواتر ترابية، وذلك للحد من تدفق المياه وحماية المناطق السكنية وضمان السلامة العامة.
 
 


