الجمعة 2026-01-09 11:38 م

بلدية الكرك تتعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي
الجمعة، 09-01-2026 09:47 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، إن البلدية تعاملت مع جميع الملاحظات والبلاغات الواردة اليها خلال المنخفض الجوي السائد، وفي منطقة وادي بن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك.اضافة اعلان


وأكد الدكتور المناصير خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن جميع الملاحظات والبلاغات الواردة بخصوص منطقة وادي بن حماد جرى التعامل معها ميدانيًا وفق الأسس الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن آليات البلدية والفرق المختصة ما تزال متواجدة في المنطقة لمتابعة الأعمال وضمان الجاهزية الكاملة، وذلك ضمن مسؤوليات البلدية في حماية السلامة العامة والاستجابة لأي طارئ.
 
 


