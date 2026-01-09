بلدية الكرك تتعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي

وأكد الدكتور المناصير خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن جميع الملاحظات والبلاغات الواردة بخصوص منطقة وادي بن حماد جرى التعامل معها ميدانيًا وفق الأسس الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن آليات البلدية والفرق المختصة ما تزال متواجدة في المنطقة لمتابعة الأعمال وضمان الجاهزية الكاملة، وذلك ضمن مسؤوليات البلدية في حماية السلامة العامة والاستجابة لأي طارئ.
