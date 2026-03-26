بلدية الكرك تحذر من قيام مواطنين بإغلاق بعض العبارات وتحويل مجاري المياه

وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير أن هذا التصرف ينعكس سلبًا على مناطق أخرى يسكنها مواطنون وقد يفاقم من خطورة الحالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الظروف الجوية تبقى خارج الإرادة البشرية، والتعامل معها يتطلب التزامًا جماعيًا وعدم التدخل في مجاري السيول أو إغلاق العبارات، لما لذلك من آثار مباشرة على سلامة الآخرين.
وأكد أن سلامة المواطنين تبقى أولوية قصوى، داعيا الجميع إلى التعاون وترك إدارة مجاري المياه للكوادر المختصة، بما يضمن حماية الأرواح والحد من الأضرار في مختلف المناطق.
