بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

وقال رئيس مراقبة الأسواق في البلدية سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن القسم نفذ 12 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق من بداية شهر رمضان على فترتين مسائية وصباحية، لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة.
وأكد اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات والالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص حفاظًا على سلامة الجميع مؤكدا ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمعايير الصحية.
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