 
الثلاثاء 2025-03-04 10:51 م
 

بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان
بلدية الكرك
الثلاثاء، 04-03-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-   حررت بلدية الكرك منذ بداية رمضان المبارك 20 مخالفة نظافة وإعاقة لحركة المرور، ورخص مهن وضبوطات مواد غذائية منتهية الصلاحية.

اضافة اعلان


وقال رئيس مراقبة الأسواق في البلدية سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن القسم نفذ 12 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق من بداية شهر رمضان على فترتين مسائية وصباحية، لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة.


وأكد اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات والالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع.


وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص حفاظًا على سلامة الجميع مؤكدا ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمعايير الصحية.

 
gnews

أحدث الأخبار

المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة

فلسطين عاجل قمة فلسطين تؤكد على الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

بلدية اربد

أخبار محلية إزالة 22 اعتداء على الأرصفة والشارع العام في وسط إربد التجاري

بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

أخبار محلية بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

القمة العربية غير العادية تواصل أعمالها في القاهرة

عربي ودولي القمة العربية غير العادية تواصل أعمالها في القاهرة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من وجهاء وأبناء مدينة اللد

أخبار محلية العيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تُشارك الأطفال الأيتام الإفطار الخيري الذي أقامته الشركة الأردنية لصيانة الطائرات

كتائب القسام

فلسطين تحقيق للشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس

جيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي: آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر



 




الأكثر مشاهدة