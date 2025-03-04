بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

الوكيل الإخباري- حررت بلدية الكرك منذ بداية رمضان المبارك 20 مخالفة نظافة وإعاقة لحركة المرور، ورخص مهن وضبوطات مواد غذائية منتهية الصلاحية.

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وقال رئيس مراقبة الأسواق في البلدية سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن القسم نفذ 12 جولة رقابية على المحال التجارية والأسواق من بداية شهر رمضان على فترتين مسائية وصباحية، لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة.



وأكد اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات والالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع.