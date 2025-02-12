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بلدية الكرك تحصل على منحة يابانية لشراء شاحنتين

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الأربعاء، 12-02-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-   حصلت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأربعاء، على تمويل من برنامج المنح لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الأهلي (GGP) من سفارة اليابان في الأردن، لشراء شاحنتي جمع نفايات، بهدف تحسين كفاءة عمليات إدارة النفايات في المدينة.

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وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات النظافة العامة، حيث سيسهم في تقليل الضغط على أسطول البلدية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وأضاف أن البلدية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نظام أكثر استدامة لإدارة النفايات، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر صحة لسكان الكرك.

 
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