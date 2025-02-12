بلدية الكرك تحصل على منحة يابانية لشراء شاحنتين

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات النظافة العامة، حيث سيسهم في تقليل الضغط على أسطول البلدية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن البلدية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نظام أكثر استدامة لإدارة النفايات، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر صحة لسكان الكرك.
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