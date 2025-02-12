بلدية الكرك تحصل على منحة يابانية لشراء شاحنتين

الوكيل الإخباري- حصلت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأربعاء، على تمويل من برنامج المنح لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الأهلي (GGP) من سفارة اليابان في الأردن، لشراء شاحنتي جمع نفايات، بهدف تحسين كفاءة عمليات إدارة النفايات في المدينة.

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وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات النظافة العامة، حيث سيسهم في تقليل الضغط على أسطول البلدية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.