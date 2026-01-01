بلدية الكرك ترفع استعداداتها للتعامل مع المنخفض الجوي

10:58 م

الوكيل الإخباري- رفعت بلدية الكرك الكبرى اليوم الخميس استعداداتها للتعامل مع المنخفض الجوي، بعد التنبؤات الجوية بتساقط الأمطار والثلوج وتشكل السيول في مختلف مناطق المملكة، بما فيها مدينة الكرك.





وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير إن كوادر البلدية وأجهزتها المختلفة وُضعت في حالة تأهب قصوى للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة وتحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أن غرف الطوارئ تواصل أعمالها الميدانية في مختلف مناطقها تزامنًا مع حلول المنخفض الجوي.



وأكد المناصير الجاهزية الكاملة للآليات و"موتورات شفط المياه" للتعامل مع الحالات الطارئة، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب مجاري السيول والأودية، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.



وأشار إلى أن البلدية جاهزة للتعامل مع الملاحظات الواردة إليها خلال مراحل المنخفض الجوي، داعيًا المواطنين في مناطقها كافة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى عبر الأرقام المعتمدة، مؤكدًا جاهزيتها التامة للاستجابة الفورية على مدار الساعة.

