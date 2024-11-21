بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، كميات كبيرة من التمور في أحد المحال التجارية الواقعة وسط المحافظة؛ بسبب عدم وجود ورقة بيان تتضمن تاريخ الإنتاج والانتهاء ومجهولة المصدر.

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