 
الخميس 2024-11-21 06:15 م
 

بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الخميس، 21-11-2024 06:05 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، كميات كبيرة من التمور في أحد المحال التجارية الواقعة وسط المحافظة؛ بسبب عدم وجود ورقة بيان تتضمن تاريخ الإنتاج والانتهاء ومجهولة المصدر.

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بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الجاري على فترتين مسائية وصباحية بنحو 80 جولة تخللها تحرير 100 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

 
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