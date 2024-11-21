بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر

بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الجاري على فترتين مسائية وصباحية بنحو 80 جولة تخللها تحرير 100 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
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