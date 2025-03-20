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بلدية الكرك تضبط 1.5 طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري

بلدية الكرك
بلدية الكرك
 
الخميس، 20-03-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، طناً ونصفاً من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب احتوائها على حشرات ضارة وعدم وجود بيان تجاري.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال شهر رمضان، على فترتين مسائية وصباحية، بلغ عددها 80 جولة، وتخللها تحرير 60 مخالفة تتعلق بالنظافة وإعاقة حركة المرور ورخص المهن وضبوطات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.


وأكد الحوراني اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أيّة مخالفة تصل إليها أو يرصدها القسم الصحي.


وتهيب البلدية بالمواطنين الإبلاغ عن أيّة ملاحظات تتعلق بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية أو من خلال الصفحة الرسمية لبلدية الكرك الكبرى، وصولاً إلى التأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع، وحفاظًا على سلامة الجميع.

 
 
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