بلدية الكرك تضبط 1.5 طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، طناً ونصفاً من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب احتوائها على حشرات ضارة وعدم وجود بيان تجاري.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال شهر رمضان، على فترتين مسائية وصباحية، بلغ عددها 80 جولة، وتخللها تحرير 60 مخالفة تتعلق بالنظافة وإعاقة حركة المرور ورخص المهن وضبوطات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وأكد الحوراني اتخاذ البلدية لجميع الإجراءات القانونية في أيّة مخالفة تصل إليها أو يرصدها القسم الصحي.