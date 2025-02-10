بلدية الكرك تضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني، أن القسم نفذ من منتصف كانون الثاني الماضي جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق على فترتين مسائية وصباحية، حيث بلغت 40 جولة تخللها تحرير 30 مخالفة من نظافة وإعاقة لحركة المرور ورخص مهن منتهية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن البلدية تتخذ جميع الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
ودعا الحوراني المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات والالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع، حفاظًا على سلامة الجميع، كما دعا أصحاب المحال التجارية للالتزام بالمعايير الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز
-
الاستثمار والبيئة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية
-
بني مصطفى تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي
-
الجامعة الأردنية تقرّر تأجيلَ أقساط العاملين فيها لشهري شباط وآذار
-
مذكرة تعاون بين بلدية إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا
-
التربية: تحويل مستحقات مالية إلى البنوك لهذه الفئات
-
التخليص على 1920 رأس قاطرة من المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 2024
-
أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان