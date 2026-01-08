الخميس 2026-01-08 05:08 م

بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ

الخميس، 08-01-2026 04:57 م
الوكيل الإخباري-  عقد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، اليوم الخميس، اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ والمهندسين المختصين، جرى خلاله استعراض خطط الجاهزية وآليات الاستجابة الميدانية وتوزيع الأدوار بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي ملاحظات طارئة.اضافة اعلان


وأوضح المناصير أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات المسبقة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة والتأكيد على نهج العمل الوقائي والتنسيق المستمر للحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.

وأشار إلى أنه تم تعميم أرقام غرفة العمليات والطوارئ للمواطنين في حال الحاجة وهي: 0797671107، و032351818، وللملاحظات المصورة والصوتية على رقم الواتساب: 0797671170.
 
 


