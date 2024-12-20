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بلدية الكرك تعلن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية

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أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الجمعة، عن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار في كافة أنحاء المحافظة.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر البلدية وآلياتها على جاهزية تامة لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع جميع الملاحظات الواردة من المواطنين أثناء المنخفض الجوي الحالي، مشيراً إلى أنه تم فتح غرفة عمليات في مركز البلدية، بالإضافة إلى غرف العمليات في جميع المناطق التابعة للبلدية.


وأضاف أن جهود كوادر البلدية شملت فتح "الجرلات" ومعالجة انسدادات مصارف مياه الأمطار، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

 
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