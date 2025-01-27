 
الإثنين 2025-01-27 12:34 ص
 

بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الإثنين، 27-01-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-    ناقش رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة خلال اجتماع، اليوم الأحد، الخطط التنفيذية لمديريات وأقسام البلدية للعام 2025.

اضافة اعلان


وأكد المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة ورؤساء الأقسام ومدراء المديريات التابعة للبلدية أهمية هذه الخطط ودورها الحيوي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وناقش رؤساء الأقسام ومدراء المديريات خططهم التنفيذية والمشاريع التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية التخطيط المستدام لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.

 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي السودان

علم قطر

عربي ودولي قطر: كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق في وقت مبكر

ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن سلسلة عقوبات على كولومبيا بعد رفضها طائرات عسكرية تقل مهاجرين مرحّلين

تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

أخبار محلية تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

اللجنة الإدارية النيابية

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني

دينا عامر بني عامر

مناسبات دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير



 




الأكثر مشاهدة