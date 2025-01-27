بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025

وأكد المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة ورؤساء الأقسام ومدراء المديريات التابعة للبلدية أهمية هذه الخطط ودورها الحيوي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش رؤساء الأقسام ومدراء المديريات خططهم التنفيذية والمشاريع التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية التخطيط المستدام لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.
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