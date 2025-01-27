بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025

الوكيل الإخباري- ناقش رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة خلال اجتماع، اليوم الأحد، الخطط التنفيذية لمديريات وأقسام البلدية للعام 2025.

اضافة اعلان



وأكد المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة ورؤساء الأقسام ومدراء المديريات التابعة للبلدية أهمية هذه الخطط ودورها الحيوي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.