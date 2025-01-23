بلدية الكرك تنفذ مبادرة لزراعة الأشجار

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومستدامة تسهم في تحسين المنظر العام وتعكس الطابع الجمالي في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.
وأكد المعايطة استمرار البلدية في تشجيع مثل هذه المبادرات البيئية بالتشاركية مع مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى الدور المهم لزراعة الأشجار في تقليل الاحتباس الحراري وأثره على البيئة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: اطلاق الشهادات الرقمية في الأحوال المدنية مطلع الشهر المقبل
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع مسؤولين على هامش منتدى دافوس
-
ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا
-
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
-
الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس
-
ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن
-
ارادة ملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة 2025