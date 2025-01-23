 
الخميس 2025-01-23 11:50 م
 

بلدية الكرك تنفذ مبادرة لزراعة الأشجار

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الخميس، 23-01-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري-    بدأت كوادر بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة لزراعة الأشجار لتجميل مداخل المدينة، والشوارع الرئيسية، والجزر الوسطية، والساحات العامة.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومستدامة تسهم في تحسين المنظر العام وتعكس الطابع الجمالي في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.


وأكد المعايطة استمرار البلدية في تشجيع مثل هذه المبادرات البيئية بالتشاركية مع مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى الدور المهم لزراعة الأشجار في تقليل الاحتباس الحراري وأثره على البيئة.

 
gnews

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