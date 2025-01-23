بلدية الكرك تنفذ مبادرة لزراعة الأشجار

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة لزراعة الأشجار لتجميل مداخل المدينة، والشوارع الرئيسية، والجزر الوسطية، والساحات العامة.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومستدامة تسهم في تحسين المنظر العام وتعكس الطابع الجمالي في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.