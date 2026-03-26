بلدية الكرك تواصل أعمالها الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر غرفة العمليات والطوارئ في بلدية الكرك الكبرى، أعمالها الميدانية على مدار الساعة في مختلف المناطق التابعة للبلدية للتعامل مع المنخفض الجوي.

وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير أن الأعمال شملت إعادة فتح العبارات ومصارف المياه، وتنظيف الطرق وإزالة الأنقاض والانهيارات، إضافة إلى إنشاء سواتر ترابية في المواقع الأكثر عرضة لتدفق المياه، وذلك ضمن جهود مكثفة للتعامل مع آثار الحالة الجوية وضمان استمرارية الخدمات.