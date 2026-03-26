الخميس 2026-03-26 02:47 م

بلدية الكرك تواصل أعمالها الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع المنخفض الجوي

الخميس، 26-03-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري-   تواصل كوادر غرفة العمليات والطوارئ في بلدية الكرك الكبرى، أعمالها الميدانية على مدار الساعة في مختلف المناطق التابعة للبلدية للتعامل مع المنخفض الجوي.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير أن الأعمال شملت إعادة فتح العبارات ومصارف المياه، وتنظيف الطرق وإزالة الأنقاض والانهيارات، إضافة إلى إنشاء سواتر ترابية في المواقع الأكثر عرضة لتدفق المياه، وذلك ضمن جهود مكثفة للتعامل مع آثار الحالة الجوية وضمان استمرارية الخدمات.


ودعا المواطنين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد، لا سيما على جوانب بعض الطرق التي قد تكون عرضة لانهيارات جزئية والالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 
 


