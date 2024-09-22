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بلدية الكرك تواصل تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة
تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة
الأحد، 22-09-2024 08:10 م

الوكيل الإخباري-    واصلت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، أعمال تبديل وحدات الإنارة وتركيب وحدات موفرة للطاقة LED.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن هذا الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء وستشمل جميع مناطق الكرك، بهدف تعزيز الإنارة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

 

 

 
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