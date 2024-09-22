بلدية الكرك تواصل تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن هذا الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء وستشمل جميع مناطق الكرك، بهدف تعزيز الإنارة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.
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