بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، ما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية والحفاظ على البيئة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن المشروع يشمل استبدال وحدات الإنارة القديمة بتقنيات حديثة توفر إضاءة أفضل بكفاءة أعلى، ما ينعكس إيجابًا على السلامة العامة، ويعزز جمالية الطرق والساحات العامة.
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