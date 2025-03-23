الإثنين 2025-03-24 12:22 ص
 

بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة
بلدية الكرك
 
الأحد، 23-03-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-   واصلت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، أعمال تركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة في مختلف المناطق التابعة لها.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، ما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية والحفاظ على البيئة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية.


وأكد أن المشروع يشمل استبدال وحدات الإنارة القديمة بتقنيات حديثة توفر إضاءة أفضل بكفاءة أعلى، ما ينعكس إيجابًا على السلامة العامة، ويعزز جمالية الطرق والساحات العامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس

فلسطين شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الأونروا

فلسطين الأونروا: حظر الاحتلال للمساعدات يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة

ارشيفية

فلسطين اغتيال قيادي في حماس بقصف مستشفى ناصر

بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

أخبار محلية بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

جانب من الاحتفال

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57



 
 





الأكثر مشاهدة