بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، أعمال تركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة في مختلف المناطق التابعة لها.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، ما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية والحفاظ على البيئة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية.