"بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة المؤقتة لبلدية الكرك الكبرى محمد المناصير، الثلاثاء، إنه لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية حتى الآن.

وأضاف المناصير أن بلدية الكرك لم تُدعم ماليا، مشيرا بذات الوقت لتخصيص 90 ألف دينار لطريق قطع بالكامل جراء المنخفض الجوي، إضافة لـ 133 ألف لبؤر ساخنة وهذا لا يصل إلى 5% من الاحتياجات المطلوبة.