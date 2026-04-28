الثلاثاء 2026-04-28 09:03 م

"بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك
الكرك
 
الثلاثاء، 28-04-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة المؤقتة لبلدية الكرك الكبرى محمد المناصير، الثلاثاء، إنه لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية حتى الآن.

اضافة اعلان


وأضاف المناصير  أن بلدية الكرك لم تُدعم ماليا، مشيرا بذات الوقت لتخصيص 90 ألف دينار لطريق قطع بالكامل جراء المنخفض الجوي، إضافة لـ 133 ألف لبؤر ساخنة وهذا لا يصل إلى 5% من الاحتياجات المطلوبة.

 

وكانت وزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والزراعة، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، أعلنت في يناير 2026 عن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية؛ لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية التي مرت بها بعض المحافظات، ممن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 