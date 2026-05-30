بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد

الوكيل الإخباري - استقبلت الفرق المختصة من كوادر بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة خلال الأيام الماضية، عشرات الشكاوى والبلاغات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد ومنصات التواصل الرسمية، والتي تمت معالجتها ميدانياً وفقاً لأولوية الخطورة وبأسرع وقت ممكن.





وقال رئيس لجنة بلدية الكفارات جمال بطاينة، إن بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة، كثفت جاهزيتها وفرقها الرقابية والميدانية خلال عطلة عيد الأضحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف أعمال رفع المخلفات ونفايات ذبح الأضاحي من الشوارع الرئيسية وأماكن الذبح المؤقتة، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك لمنع التراكمات والحفاظ على المظهر الحضاري لكافة المناطق التابعة للبلدية.



وأضاف البطاينة، أن كوار مديرية الشؤون الصحية قامت بضبط وإغلاق مواقع الذبح العشوائي المخالفة، مع التأكد من سلامة اللحوم المعروضة في الملاحم والأسواق قبيل بيعها للمواطنين، كما قام المراقبون في الأسواق بإزالة جميع الحضائر المخالفة والموجودة داخل الأحياء السكنية والحضائر العشوائية من الشوارع والميادين العامة لضمان انسيابية الحركة ومنع الازدحامات.



وأشار إلى أن كوادر شعبة الزراعة التابعة للبلدية قامت بعمل الصيانة اللازمة للحدائق والجزر الوسطية، والمرافق العامة، لتبقى خالية من الشوائب والأعشاب والأشواك الجافة والتي تسبب الحرائق عند ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل دوري بعد العيد لضمان التزام الجميع بالنظام والمحافظة على النظافة.







