بلدية الكفارات تزيل الصخور القابلة للانهيار على المرتفعات المحاذية للطرق

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية الكفارات، اليوم الثلاثاء، الصخور القابلة للانهيار على المرتفعات المحاذية للطرق النافذة والزراعية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد هايل الزعبي، إنه تم التعاون بين العاملين في غرفة الطوارئ ومدراء المناطق وفرق الصيانة، لصيانة جميع العبارات الأنبوبية والصندوقية وإعادة تنظيفها من الأوساخ والطمي والأتربة وأغصان الأشجار، بهدف تسهيل انسيابية مياه الأمطار عند هطولها.



وأضاف، إن كوادر البلدية قامت بتفقد الأدوات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، منها ماتورات الشفط وماكنات الحفر والتأكد من جاهزيتها عند حصول أي طارئ محتمل.



وبين أنه تم التواصل المباشر مع المزارعين من مربي الثروة الحيوانية والعمل على إبعادهم عن مجاري الأودية لتأمين سلامتهم وسلامة مواشيهم، وتم الإيعاز الى قسم الحركة في البلدية لتفقد جميع الآليات الإدارية والإنشائية والتأكد من جاهزية باصات نقل الموتى.