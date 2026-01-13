بلدية الكفارات تزيل الصخور القابلة للانهيار على المرتفعات المحاذية للطرق

وقال رئيس لجنة البلدية محمد هايل الزعبي، إنه تم التعاون بين العاملين في غرفة الطوارئ ومدراء المناطق وفرق الصيانة، لصيانة جميع العبارات الأنبوبية والصندوقية وإعادة تنظيفها من الأوساخ والطمي والأتربة وأغصان الأشجار، بهدف تسهيل انسيابية مياه الأمطار عند هطولها.
وأضاف، إن كوادر البلدية قامت بتفقد الأدوات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، منها ماتورات الشفط وماكنات الحفر والتأكد من جاهزيتها عند حصول أي طارئ محتمل.
وبين أنه تم التواصل المباشر مع المزارعين من مربي الثروة الحيوانية والعمل على إبعادهم عن مجاري الأودية لتأمين سلامتهم وسلامة مواشيهم، وتم الإيعاز الى قسم الحركة في البلدية لتفقد جميع الآليات الإدارية والإنشائية والتأكد من جاهزية باصات نقل الموتى.
وأشار الزعبي إلى أن البلدية عممت على جميع محطات المحروقات ووكالات الغاز والمخابز للاستعداد التام وتمديد ساعات العمل لغايات تأمين جميع احتياجات المواطنين، كما تم التعميم على جميع مدراء المدارس ورياض الأطفال بتأمين مداخل ومخارج المدارس وتفقد مداخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، ضمن مدارس مناطق بلدية الكفارات والعمل على إزالة المياه والطمي المتراكم أمام المدارس والاتصال مع غرفة الطوارئ في بلدية الكفارات أو الدفاع المدني تحسبا للحالات والأحداث الطارئة.
