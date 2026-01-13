الثلاثاء 2026-01-13 05:08 م

بلدية الكفارات تزيل الصخور القابلة للانهيار على المرتفعات المحاذية للطرق

ت
جانب من العمل
 
الثلاثاء، 13-01-2026 03:34 م

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية الكفارات، اليوم الثلاثاء، الصخور القابلة للانهيار على المرتفعات المحاذية للطرق النافذة والزراعية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية محمد هايل الزعبي، إنه تم التعاون بين العاملين في غرفة الطوارئ ومدراء المناطق وفرق الصيانة، لصيانة جميع العبارات الأنبوبية والصندوقية وإعادة تنظيفها من الأوساخ والطمي والأتربة وأغصان الأشجار، بهدف تسهيل انسيابية مياه الأمطار عند هطولها.


وأضاف، إن كوادر البلدية قامت بتفقد الأدوات المستخدمة خلال المنخفض الجوي، منها ماتورات الشفط وماكنات الحفر والتأكد من جاهزيتها عند حصول أي طارئ محتمل.


وبين أنه تم التواصل المباشر مع المزارعين من مربي الثروة الحيوانية والعمل على إبعادهم عن مجاري الأودية لتأمين سلامتهم وسلامة مواشيهم، وتم الإيعاز الى قسم الحركة في البلدية لتفقد جميع الآليات الإدارية والإنشائية والتأكد من جاهزية باصات نقل الموتى.


وأشار الزعبي إلى أن البلدية عممت على جميع محطات المحروقات ووكالات الغاز والمخابز للاستعداد التام وتمديد ساعات العمل لغايات تأمين جميع احتياجات المواطنين، كما تم التعميم على جميع مدراء المدارس ورياض الأطفال بتأمين مداخل ومخارج المدارس وتفقد مداخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، ضمن مدارس مناطق بلدية الكفارات والعمل على إزالة المياه والطمي المتراكم أمام المدارس والاتصال مع غرفة الطوارئ في بلدية الكفارات أو الدفاع المدني تحسبا للحالات والأحداث الطارئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

ت

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

ن

أخبار محلية إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

ن

أخبار محلية الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية



 






الأكثر مشاهدة