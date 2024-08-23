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بلدية الكفارات تواصل تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بمناطقها

مشروع تصريف مياه الأمطار
مشروع تصريف مياه الأمطار
الجمعة، 23-08-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-   - تواصل بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في مناطقها، والذي يستهدف البؤر الساخنة والمناطق المتضررة من مياه الأمطار التابعة للبلدية.

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وقال رئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يبلغ طوله 1100 متر، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30%، جاء بدعم من وزارة الإدارة المحلية وبتكلفة إجمالية تبلغ 120 ألف دينار.

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