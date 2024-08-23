بلدية الكفارات تواصل تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بمناطقها

وقال رئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يبلغ طوله 1100 متر، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30%، جاء بدعم من وزارة الإدارة المحلية وبتكلفة إجمالية تبلغ 120 ألف دينار.
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