بلدية الكفارات تواصل تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بمناطقها

الوكيل الإخباري- - تواصل بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في مناطقها، والذي يستهدف البؤر الساخنة والمناطق المتضررة من مياه الأمطار التابعة للبلدية.

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