بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس مهدي نصير، في بيان، إن قرار الإغلاق جاء بالتنسيق مع متصرفية اللواء استنادا إلى نظام رخص المهن، بعد رصد تجاوزات بيئية متكررة من قبل المحطة.
وبين أن المحطة كانت تطرح نواتج الغسيل من المياه والزيوت العادمة مباشرة في الشارع العام، ما أدى إلى تلف وتآكل الطبقة الإسفلتية للطريق، إضافة إلى تحول الموقع إلى مكرهة صحية تؤثر سلبا على المنطقة المحيطة وسكانها.
