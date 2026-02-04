الأربعاء 2026-02-04 11:46 م

بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة

الوكيل الإخباري-    أغلقت مديرية الشؤون الصحية والبيئية في بلدية المزار الشمالي، اليوم الأربعاء، محطة لغسيل المركبات وتغيير الزيوت في منطقة ارحابا، لتسببها بمكاره صحية وبيئية إثر تكرر انسياب المياه الناتجة عنها على الشارع العام.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس مهدي نصير، في بيان، إن قرار الإغلاق جاء بالتنسيق مع متصرفية اللواء استنادا إلى نظام رخص المهن، بعد رصد تجاوزات بيئية متكررة من قبل المحطة.


وبين أن المحطة كانت تطرح نواتج الغسيل من المياه والزيوت العادمة مباشرة في الشارع العام، ما أدى إلى تلف وتآكل الطبقة الإسفلتية للطريق، إضافة إلى تحول الموقع إلى مكرهة صحية تؤثر سلبا على المنطقة المحيطة وسكانها.

 
 


