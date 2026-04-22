بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار

وقال رئيس لجنة البلدية محمد خلف الفايز، إن أعمال المشروع انطلقت اليوم الأربعاء، في منطقة حي الهاشمي الغربي، ضمن خطة البلدية لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين.
وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن أولويات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مناطق البلدية، مشيرا إلى أن الأعمال ستشمل عددا من المناطق وفقا للحاجة والأولوية بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة السير.
وأشار الفايز، إلى استمرار البلدية في تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية في مختلف مناطق المدينة بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة، وفق أعلى المعايير، مبينا أن متابعة تنفيذ الأعمال تمت من خلال مديرية الخدمات الهندسية بإشراف المهندسين إبراهيم أبو سماقة، أحمد العموس ومحمد قدورة، بمتابعة ميدانية لضمان سير العمل.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية
-
الفايز: خطاب الكراهية يستهدف النسيج الاجتماعي الأردني
-
الحيصة: وقف الآبار المخالفة في سوريا يعزز استدامة مياه اليرموك
-
اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج
-
الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين مهمة كما وردت من النواب
-
إسقاط بالونات محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الشرقية
-
البدور: الأطباء المقيمين هم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الصحي
-
الذكرى السنوية الثالثة لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران