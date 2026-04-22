الأربعاء 2026-04-22 01:44 م

بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار

بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار
بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار
 
الأربعاء، 22-04-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية المفرق الكبرى تنفيذ مشروع فتح وتعبيد الشوارع في مدينة المفرق بكلفة مالية بلغت 220 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية محمد خلف الفايز، إن أعمال المشروع انطلقت اليوم الأربعاء، في منطقة حي الهاشمي الغربي، ضمن خطة البلدية لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن أولويات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مناطق البلدية، مشيرا إلى أن الأعمال ستشمل عددا من المناطق وفقا للحاجة والأولوية بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة السير.

وأشار الفايز، إلى استمرار البلدية في تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية في مختلف مناطق المدينة بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة، وفق أعلى المعايير، مبينا أن متابعة تنفيذ الأعمال تمت من خلال مديرية الخدمات الهندسية بإشراف المهندسين إبراهيم أبو سماقة، أحمد العموس ومحمد قدورة، بمتابعة ميدانية لضمان سير العمل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

ب

إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

ا

محمد سعد

افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

تعبيرية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,562 والإصابات إلى 172,320 منذ بدء العدوان

الأكثر مشاهدة

 