بلدية المفرق الكبرى تتزين بالعَلَم الأردني

السبت، 11-04-2026 08:16 م

الوكيل الإخباري-    باشرت بلدية المفرق أعمال تزيين مبنى البلدية ورفع الأعلام إبتهاجا استعدادا للاحتفال بيوم العلم الأردني تحت شعار "علمنا عالٍ".

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز أن الأردن يحتفل برايته الخفّاقة رمز الفخر والاعتزاز، مشيرًا إلى أن العلم الأردني سيبقى عاليًا شامخًا يجسد معاني الانتماء والولاء.


وبيّن أن البلدية ستعمل على تزيين مبنى البلدية والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة والأسواق ابتهاجًا بهذه المناسبة التي يحتفل بها الوطن في السادس عشر من نيسان من كل عام.

 
 


